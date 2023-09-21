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Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Avusturya ekibi LASK'ı 3-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisinin gollerini Darwin Nunez (penaltı), Luis Diaz ve Muhammed Salah kaydetti.

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