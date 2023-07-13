Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken 17 kilo veren Ufuk Özkan sağlık sorunuyla gündeme geldi. Siroza yakalandığı iddia edilen Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurduğu da söylentiler arasındaydı.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Basına yansıyan haberler ve iddialar ardından açıklama geldi. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Özkan, organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerin devam ettiğini söyledi.

"KARACİĞERİM İLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabiiki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böye bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."