Deprem bölgesinde gönüllü olarak bulunan Uğur Kardaş, paylaştığı video ile gündeme geldi. Paylaştığı videoda gözyaşı döken Kardaş; "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor" sözleri nedeniyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Paylaşımı ardından gözaltına alınan Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.

EMNİYET'İN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Emniyet’ten de Kardaş ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:



"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef'in 2018 şamiyonu Uğur Kardaş 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Kardaş Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu. MasterChef yarışmasıyla tanınan Uğur Kardaş, 2018 sezonunun birincisi oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski MasterChef yarışmacısı, 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlendi.