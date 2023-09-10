Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, kahvehaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, alkollü içki satışı yapan yerler, bahis evleri, marketler ve kumarhaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülke genelindeki asayiş denetimleri kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 86 kişi, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi ve alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen iki iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

4 bin 230 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelindeki trafik denetimleri kapsamında; toplam 4 bin 230 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 41’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 350’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 42’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 1279 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, toplam 180 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklandı.