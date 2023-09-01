Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerden sonra ülke puanındaki yükselişimiz son sürat devam etti.

BÜYÜK MÜJDE!

Ülke puanındaki en yakın rakibimiz olan İskoçya'nın 5 temsilcisinin 3'ü elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan sadece 2 temsilci kaldı. Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde, Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

KAÇINCI SIRADAYIZ?

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.

İLK 10 SIRADA YER ALANLAR DİREKT GİDİYOR

Türkiye, ilk 10'da bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.600

9- TÜRKİYE: 32.600

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Danimarka: 26.950

15: Norveç: 26.625