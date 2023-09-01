Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerden sonra ülke puanındaki yükselişimiz son sürat devam etti.
BÜYÜK MÜJDE!
Ülke puanındaki en yakın rakibimiz olan İskoçya'nın 5 temsilcisinin 3'ü elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan sadece 2 temsilci kaldı. Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde, Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
KAÇINCI SIRADAYIZ?
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.
İLK 10 SIRADA YER ALANLAR DİREKT GİDİYOR
Türkiye, ilk 10'da bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 38.600
9- TÜRKİYE: 32.600
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.000
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Danimarka: 26.950
15: Norveç: 26.625