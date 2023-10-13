Maraton, İlk 3 günde kayıt rekorunu kırdı

Her geçen yıl giderek artan katılımla gerçekleşen maraton bu yıl da kendi rekorunu kırarak 22 Ekim Pazar günü için geri sayımı sürdürüyor. Ülker Lefkoşa Maratonu’na ilk 3 günde toplam 3.472 kişi kayıt yaparken, ülkenin dört bir yanından kayıtlar yapılıyor.

Ülker Lefkoşa Maratonu’na online kayıtlar www.lefkosamaratonu.com adresinden de yapılabiliyor.

Şampiyonlar için Yerel Yönetimler ve Kurumlar Dayanışması

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girne Belediyesi binasında kayıtlar tamamlanırken, İskele Belediyesi, Mağusa Belediyesi ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 20 Ekim’e kadar hafta içi her gün kayıtlar devam edecek. Yine aynı tarihlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 09.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde kayıtlar devam edecek.