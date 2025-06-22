LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı teslim töreninde hazır bulundu. Törene ayrıca maraton sponsorlarından Atakom Ltd’i temsilen Süleyman Yıltan, Airtech Kıbrıs Ltd’i temsilen Hasan Çerkez, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i temsilen Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Flatro Ltd’i temsilen Fuat Beyar ve Good Food Trading’i temsilen Güner Ersen, LTB Müdür Muavini Münevver Atakan ve LTB Spor Kulübü üyelerinden Bülent Çıraklı, Tahir Hoca, Zehra Beyar ile Seden Tunççağ cihazların tesliminde hazır bulundu.

Harmancı: “Minik Kahramanlarımızın Her Zaman Yanlarında Olma Sorumluluğunu Taşıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla koşulan Ülker Lefkoşa Maratonu’nda yine onbinlerce kişinin büyük bir dayanışma göstererek bir araya geldiğini kaydederek, “Cihazların kurulumları ve eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından hedeflediğimiz tıbbı cihaz yardımının üzerine çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Bu başarı tüm katılımcıların ve sponsorlarımızın ortak eseridir.

Atletizm Federasyonumuzla birlikte bir marka haline getirdiğimiz Lefkoşa Maratonu aynı zamanda ülkemizdede dayanışmanın, paylaşmanın, el ele vermenin en somut, en önemli örneğini oluşturuyor. Biz sadece maratonda değil her zaman Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın yanlarında olma sorumluluğunu taşıyoruz.” dedi.

Dr. Sayılı: “Çeşitli görüntüleme, film alma, ultrason çekme kan gazı ve serum cihazlarının bağışlanması minik kahramanlarımızın tedavilerine önemli katkılar sağlayacak”

Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı da LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis üyeleri, sponsorlar ve maratona katılarak katkı yapan tüm yurttaşlara bölümü adına teşekkür ederek gerek hazırlık süreci gerekse maraton döneminde toplumun duyarlı kesimlerinin böylesine anlamlı bir etkinlik için tek yürek olmasının kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

Dr. Sayılı ayrıca “Bağışlanan aletler çeşitli görüntüleme, film alma, ultrason çekme kan gazı ve serum cihazlarının bağışlanması minik kahramanlarımızın tedavilerine önemli katkılar sağlayacak. Bölümüm, kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına katkı koyan herkese tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.