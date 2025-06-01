Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Hayırsever olguları aktardı. Polis, 31.05.2023 tarihinde, saat 22:40 raddelerinde, Lefkoşa’da bir polis ekibinin devriye görevinde bulundukları esnada, Kermiya’da Metehan Sosyal Konutları bölgesinde Faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit edilen Suriye uyruklu zanlının yapılan kontrolde KKTC’ye girişinin olmadığı tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının yapmış olduğu beyanında; 30.05.2025 tarihinde Türkiye Antalya’dan bilmediği bir sahilden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan KKTC’ ye giriş yaptığını belirttiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis mahkemeden 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.