Ercan Havaalanı’nda faaliyet gösteren Ülküay Otopark, kamuoyunda ve sosyal medyada gündeme gelen “otopark ücretlerine zam yapılacağı” iddialarına açıklık getirdi. Ülküay Otopark yetkilisi Sait Deniz, yeni yılla birlikte otopark fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Deniz, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Yeni yılda otopark ücretlerine yönelik herhangi bir zam planımız yok. Bu yönde alınmış bir karar da gündemimizde bulunmuyor” dedi.

Ercan Havaalanı’nda sunulan otopark hizmetlerinde önceliklerinin her zaman yolcu memnuniyeti olduğunu ifade eden Deniz, hizmet kalitesinden taviz vermeden çalıştıklarını söyledi. Ülküay Otopark’ın, güvenlikten düzenlemeye, hızdan müşteri memnuniyetine kadar birçok alanda standartlarını sürekli yükselttiğini kaydeden Deniz, “Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak ana hedefimiz. Bu doğrultuda her geçen gün hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deniz’in açıklamalarıyla birlikte, Ercan Havaalanı otopark hizmetlerine yönelik fiyat artışı söylentileri de net bir dille yalanlanmış oldu. Ülküay Otopark, yeni yılda da mevcut fiyat politikasıyla yolculara hizmet vermeye devam edecek.