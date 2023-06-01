Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa genelinde devam eden kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Avrupa Birliği finansmanı ve projesi kapsamında devam eden kanalizasyon çalışmaları ile ilgili kent halkının yaşadığı sorunlar ve artan şikayetler nedeni ile açıklamada bulunan Uluçay, bugüne kadar belediyenin hem ilgili şirket hem de Avrupa Birliği ile iyi niyet ve iş birliği çerçevesinde çalışıldığını kaydetti.

Uluçay, ancak halkın günlük hayatında karşılaştığı sorunlar dikkate alınmadığı takdirde kazıların geçici olarak durdurulması dahil gereken tüm tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Uluçay, kanalizasyonun Gazimağusa şehri için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olunduğunu ancak şehrin günlük hayatında bu kadar büyük sorunlara da neden olmadan çalışmaların yapılabileceğinin bilindiğini kaydetti.

Yaşanan sorunları azaltmak için Gazimağusa Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirip görevli sayısının artırıldığını ifade eden Uluçay, yapılan görüşmelerde asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını ve yollarda çıkan olumsuzlukların giderilmesini talep ettiğini belirtti.

Uluçay, sorunları azaltmak için tedbirlerin artırılırken gerekli olan kararların da alınmasından kaçınılmayacağını ifade etti.