Uluçay: “Mortgage sistemine geçiş zorunludur”

Özdenefe

Özdenefe konuşmasına, İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporlarının kendilerine daha yeni gönderildiğini söyleyip bunu eleştirerek başladı.

Belediyelerin reform adı altında birleştirildiğini anımsatan Özdenefe, sonrasında hiçbir tüzüğün geçmediğini, bakanlığın gereğini yapamadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Girne Belediyesi arasında 2017 yılında Kent Müzesi yapılması için protokol imzalandığını ve Belediye’nin 1 milyon sterlinden fazla bir para harcayarak yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini kaydeden Özdenefe, 2022 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar neticesinde Girne Belediyesi’ne koçan verilmediğini aktardı.

"Hükümet istisnai yurttaşlık işini rutine çevirdi”

İçişleri Bakanlığını bütçesinin %30, Merkezi Cezaevi bütçesinin ise %54 arttığını belirten Özdenefe, çocuk ve genç tutuklu ile mahkumların Merkezi Cezaevi’nde tutulmasına tepki gösterdi.

Yeni cezaevinin şimdiden kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyerek yeni ve eski cezaevindeki tutuklu ve mahkum sayılarından bahseden Özdenefe, hükümetin nüfus politikasını eleştirdi. Özdenefe, “Siz nüfusunuzu bilmezseniz, nüfus politikanız yoksa cezaeviniz, hastaneleriniz dolar taşar, eğitim çöker” dedi.

Yurttaşlık Yasası’na göre verilen bütün yurttaşlıkların Resmi Gazete' de yayımlanması gerektiğini bildiren Özdenefe, istisnai yurttaşlıklar dışındaki yurttaşlıkların da Resmi Gazete'de yayımlanmasını istedi ve Hükümeti istisnai yurttaşlık işini rutine çevirmekle suçladı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’ndeki kriterlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulayan Özdenefe, bu yıl kaç kişinin şartlı tahliyeden yararlandığı konusunda bilgi istedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurulara değinen Özdenefe, Komisyona ayrılan rakamın talepleri karşılayabilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Emlakçılar Birliği Yasası’ndan da bahseden Özdenefe, emlakçılıkla alakalı yasa çalışmalarında emlakçılarla görüşülmediğini söyledi. Ülkede emlakçılığın geldiği noktaya değinen Özdenefe, artık malların yurt dışında satıldığını, komisyonların yurt dışında alındığını belirtti.

Tapuda özellikle Girne Tapu Dairesi'nde personel eksikliği olduğunu söyleyen Özdenefe, “İşler dönmüyor, hatalar yapılabiliyor” dedi. Personelin iş yükünü çekemediğini kaydeden Özdenefe, mesleğini de icra eden bir avukatın ne statüde olduğu belirsiz şekilde Tapu’ya alındığı eleştirisinde bulunarak, bunun mevzuata ve etiğe uygun olmadığını vurguladı.

“Bu ülke artık uluslararası insan hakları raporlarına ‘insan kaçakçılığı, seks köleliği’ ile geçiyor”

"Gece kulüpleri bizim ayıbımızdır" diyen Özdenefe, bu konuda da mevzuata uygun davranılmadığını söyledi. “Bu ülke artık uluslararası insan hakları raporlarına ‘insan kaçakçılığı, seks köleliği’ ile geçiyor” diyen Özdenefe, eğer ülkede seks işçiliği yasal olacaksa kriterlerinin belirlenmesi, yasal olmayacaksa da gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, Doğum ve Ölümleri Kayıt Yasası’nda trans bireylerin kimlik değişiminde sıkıntılar yaşandığını söyledi. Mevcut mevzuatta bu kişilerden tıbbi değişikliklerle ilgili katı davranıldığını ancak dünyanın birçok ülkesinde tıbbi değişiklikle ilgili bu kadar katı davranılmadığını anlattı. Özdenefe, insan onuruna yakışır ve LGBT haklarını da ikincil noktada tutmayan modern bir tutumla düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Uluçay: “Mortgage sistemine geçiş zorunludur”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, eski İçişleri Bakanı olarak yaptığı çalışmaları hayata geçirmenin kendisine de kısmet olmadığını ifade etti.

Hükümetlerin ve bürokratların sık değiştiğine işaret eden Uluçay; Tapu Dairesi, Sosyal Konut Birimi ve Yerel Yönetimler Birimi’nin idari olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkede mali kaynakların kıt olduğunu kaydeden Uluçay, ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda kaynağı rasyonel bir şekilde yönlendirebilmek gerektiğini söyledi.

Kırsal kesim arsaları ile ilgili tartışmaların hala devam ettiğini belirten Uluçay, ülkedeki konut fiyatlarının astronomik olmasından dolayı sosyal konut ihtiyacının olduğunu ancak bunun da yeterli olmayacağını vurgulayarak “mortgage” sistemine geçişin zorunlu olduğunu söyledi. Uluçay, yabancılara mal satışı sorununun ise uzun vadeli kira ile çözümlenebileceğini anlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın “olmazsa olmaz” konusunun nüfus ve vatandaşlık politikası olduğunu aktaran Uluçay, kendi İçişleri Bakanlığı döneminde bu alanlarda yapılan çalışmaları ve bazı ülkelerdeki mevzuatları paylaştı.

"KKTC vatandaşlık politikası meselesinde bir tercih yapmalıdır" diyen Uluçay, ülkede yaşayan geçimini ülkede sağlayan insanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.