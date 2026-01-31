Osmangazi ilçesi Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, çok sayıda kişiyi taşıyan telesiyejde teknik bir arıza meydana geldi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, arızadan etkilenen 51 kişi, ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu kurtarıldı.

96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Saat 11.08 sıralarında, Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası meydana geldiği ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını belirten Yerlikaya, bölgeye ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve aracın sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya ayrıca, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej ve teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de çalışmalara destek vermek üzere görevlendirildiğini aktardı.

Mahsur kalan 51 kişinin, profesyonel ekipler tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alındığını kaydeden Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.