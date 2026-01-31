Bunlar da ilginizi çekebilir

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

