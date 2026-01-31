Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde teknik arıza meydana geldi.
Telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan 40 vatandaş tahliye edilemedi.
Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.
Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya indirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.