Bu kapsamda Uluslararası ve KKTC FutbolTenisi Federasyon Başkanı Şevket Sungur ve FIFTA Başkan Yardımcısı Jeanmark Nignn bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a bir ziyarette bulundu.

Başkan Uluçay yaptığı konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Sungur ve Nignn’ teşekkür etti. Başkan Uluçay konuşmasında, “bu güzel organizasyonu özellikle gençlerimiz adına büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Bu organizasyonda yer alan, emeği geçen herkese şehrimiz ve ülkemiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ve KKTC FutbolTenisi Federasyon Başkanı Şevket Sungur da Gazimağusa Belediyesi’ne ve Başkan Uluçay’a teşekkürlerini sunarak, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarından ve yanlarında olmasından çok büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. FutbolTenisi turnuvalarını daha önce farklı şehirlerde düzenlediklerine dikkat çeken Sungur, “bu sefer de güzel Mağusamızda yapalım istedik. Mağusa Belediyesi bize kucak açtı. Onun gücünü yanımızda hissetmek bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

FIFTA Başkan Yardımcısı Jeanmark Nignn de konuşmasında, Mağusa’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek Mağusa şehri halkına ve katkılarından dolayı Başkan Uluçay’a teşekkür etti.