Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Mauro Icardi’nin sezonu 20 golle tamamlaması halinde saçını kırmızıya boyatacağını açıklamıştı.

Ankaragücü maçında gol sayısını 21’e yükselten Icardi, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a çağrı yaptı.

Instagram’dan bir paylaşım yapan Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Icardi'ye cevap veren Özat, "Mauro Icardi öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum. Camiana, arkadaşlarına ve hocana sorabilirsin. Büyük golcüsün ama 2001-2007 arasında, benim kaptanlığını yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin, ne şampiyon olurdun, ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." diye konuştu.

Özat, daha sonra ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı.



Özat yaptığı açıklamada, "Bizde söz namustur." dedi.