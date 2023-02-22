Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Ümit Seda Özcan'dan acı haber geldi. Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ümit Sedat Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında Ümit Sedat Özcan'ın üç kuzeni var.

AİLENİN İDDİALARI



Aile, kuzen Kubilay Güney ve onu koruyan ablasından şüphelendiğini dile getirmişti. Talihsiz adamın ailesi, Kubilay'ın kayıp Sedat Özcan'ı ve kendilerini tehdit ettiğini ifade etmişti. Olayların odağındaki Kubilay Güney, Özcan'ın bir kadınla Bulgaristan'a gittiğini iddia etmişti.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KORKUNÇ İDDİA

Ümit Sedat Özcan hakkındaki en çarpıcı iddia ise Mesut isimli bir görgü şahidinden gelmişti. Mesut Bey, "Resmen cinayet işlemiş her tarafını kesmiş biçmiş. Kubilay, Sedat'ın bazı uzuvlarını kesmiş." ifadelerini kullanmıştı.