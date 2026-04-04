Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Yiğitler Burcu’na doğru taş ve patlayıcı atılmasıyla gelişen olayların yaşandığı bölgedeki denetimlerini sıklaştırdıklarını açıkladı.

Habere göre Sıddık, “bölgedeki denetimleri arttırdıklarını, olay günü bölgeye hemen ekipler gönderdiklerini ve harekete geçmesi yönünde polisi uyardıklarını” belirterek, “olayın araştırılmasına da katkıda bulunduklarını” vurguladı.

Sıddık, olayın aydınlatılması çabalarını desteklemek adına olaydan sonra her iki tarafın polis gücüyle iletişime geçtiklerini de sözlerine ekledi.