Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çayırlık alana devrilmesi sonucu Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Irmak Aygen yaşamını yitirdi. Kazada araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aygen Irmak’ın içinde bulunduğu ve sürücülüğünü arkadaşının yaptığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Irmak Aygen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Aygen’in arkadaşının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.



Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı defin alanına götürülerek toprağa verildi.