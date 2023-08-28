Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı İnan Barlas tarafından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na gönderilen ve basın ile paylaşılan mektupta, kullanılacak ders kitaplarının, yardımcı kitapların ve ders programlarının 21. yüzyılın bilim ve teknoloji çağındaki gelişmeleri yakalamaya odaklı ve dünya gerçekleri ile uyumlu olması istendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “laik bir cumhuriyet” olduğunun belirtildiği Anayasa’nın birinci maddesine işaret edilen mektupta, eğitimin gericilik ve dini sembollerle yapılmaması; okul kitaplarında kullanılacak örneklerin gelişmiş, teknolojide rekabet eden, okuryazar oranlarının yüksek olduğu modern ve gelişmiş ülkelerden verilmesi gerektiği kaydedildi.

Aile yapısı ve toplum kültürünün önemini öne çıkaracak örnekler kullanılması gerektiğinin belirtildiği mektupta, tek ebeveynli veya boşanmış ailelerin de bu topluma ait olduğu hatırlatıldı; LGBT ve kadın haklarına da duyarlı olunup savunulması istendi.

Atatürkçü, çok kültürlü, cinsel eşitliğe önem veren, dünya gelişimine ayak uydurabilen, çok lisanlı, hoşgörülü, kendi kültürünü öne çıkaran çağdaş Kıbrıslı Türk gençler yetiştirilmesi isteğinin belirtildiği mektupta şu ifadelere de yer verildi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, çağdaş, demokratik eğitim sistemi ile yetişecek çocuklarımızın toplumumuzu her ortamda layıkıyla temsil edeceğine güvenimiz tamdır.

Emrivaki şeklinde toplumsal onay almayan ve almayacağına emin olduğumuz bu tür kitapların kullanılmasına karşıyız. Toplumumuzun laik yapısına uygun kitaplar ile çocuklarımızın eğitiminin devamı talebimizi yineler; gençlerimizin ve toplumumuzun geleceği konusunda takipçi olacağımızı saygılarımızla arz ederiz.”