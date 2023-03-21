Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını L.B. eski sevgilisi İ.B.'nin evli ve çocuğu olduğunu öğrenince ilişkisini sonlandırdı. Olay günü eski sevgili, L.B.'nin evine zorla girip barışmak istedi. Aldığı cevap karşısında öfkelenen adam, kadını darp edip bayıltarak tecavüz etti. L.B., 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz' diye tehditler savuran eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen L.B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti.

EVLİ VE ÇOCUKLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AYRILDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını L.B., İ.B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İ.B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

L.B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İ.B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İ.B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.

EVİNE ZORLA GİRDİ

Olay günü L.B.'nin ikametine gelen İ.B., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

İ.B., eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da L.B., barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İ.B., masada bulunan şarap kadehini L.B.'nin kafasına vurdu. Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı. L.B., baygın haldeyken eski sevgilisi İ.B., genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.

"SENİ SOKAKTA ÖLDÜRTMEM BİR DAKİKAMI ALMAZ"

İddialar arasında İ.B.'nin L.B.'ye, 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum' diye tehditler savurduğu belirtildi.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

Yaşadığı olayın ardından savcılığa başvuran mağdur kadın İ.B., hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen L.B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.