Eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğu iddiasıyla darp ettirdiği iddiasıyla yargılanan ünlü manken Deniz Akkaya, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya ve olaya karışan beş şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ceza aldı. Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti. Kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Akkaya hakkında soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Akkaya için 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı alınmıştı.

Parayı menajerinden istedi

İddialara göre, manken Deniz Akkaya, 2018'de meydana gelen olayda, menajerliğini yapan Merih Yılmaz'a mesaj atarak Atina'da ev alacağını ve 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi.

Aracını zorla aldılar iddiası

Yılmaz, arkadaşıyla Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 şüpheli kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayla ilgili olarak şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ''Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak'', ''Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'' suçları kapsamında iddianame düzenlenerek; İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adli tıp raporunda yaralanmanın basit müdahale ile giderilebilir olduğu aktarıldı.

Suçlamaları reddettiler

Dava geçtiğimiz gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki Merih Yılmaz, sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M. Erdi T. Mehmet D. Uğur K. Yahya Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında aracın devrini kendi rızasıyla aldıklarını herhangi bir fiziksel darp ve cebrin bulunmadığını beyan ederek suçlamaları reddetti.

Savcılık 15 yıl istedi

Duruşma savcısı mütalaasında, Deniz Akkaya'nın iddia ettiği alacağını belgelendiremediğini, müştekinin de sanık Akkaya'nın bu alacak iddiasını reddettiğini; sanıkların iştirak iradesi ile hareket ederek müştekinin ofisten çıkmasına izin vermedikleri gibi darp ederek aracına ve telefonuna el koydukları aktarılarak suçu işledikleri belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Deniz Akkaya ve diğer 5 sanığın 'Yağma' suçu kapsamında 15 yılla yargılamasını talep etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı Deniz Akkaya ve diğer 5 şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Akkaya kimdir?

3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Deniz Akkaya,, mankenlik kariyerine 1997 yılında "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile adım attı. Aynı yıl düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncülük elde etti.

Ünlü markalarla defileler, tanıtımlar ve organizasyonlar gerçekleştiren Akkaya, modellik kariyerinin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yaptı. Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle sıkça gündeme geldi.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yaptıktan sonra alkol tedavisi ve podyumda yaşadığı gerginliklerle magazin dünyasının ilgi odağı oldu. Geçirdiği estetik ameliyatlarla da sıkça konuşuldu. Deniz Akkaya’nın işadamı Efe Önbilgin ile olan ilişkisinden 10 Aralık 2009 doğumlu Ayşe adında bir kızı dünyaya geldi. Ancak, ikili Kasım 2010'da ayrıldılar. Akkaya bir dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla da gündeme geldi.