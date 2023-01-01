Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı Kim Basinger'dan dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin'den müjdeli haber geldi.

ANNE OLUYOR

Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin, bebek beklediğini açıkladı. Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

BİRKAÇ AY ÖNCE 8'İNCİ KEZ BABA OLMUŞTU

Alec Baldwin, 22 Eylül 2021'de de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile 'Ilaria Catalina Irena' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu böylelikle 8'inci kez baba olma sevincini yaşamıştı.

Böylelikle kısa bir süre önce yeni baba olan Alec Baldwin dede olacak. Üstelik ünlü ismin, çocuğu ve torunu arasında da sadece bir yaş olacak.

"BABAMIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Öte yandan Ireland Baldwin, geçtiğimiz mart ayında babasına 'endişe verici bir şekilde takıntılı' olanlara hitap ettiği bir Instagram paylaşımı yapmış ve “Bence pek çok insan bu konularla ilgili bir derdim olduğunu ve yaşananları üstüme alındığımı sanıyor. Gelin size bu konudaki fikrimi bedavaya açıklayayım: Babam ve eşi Hilaria’nın hayatında olan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor" demişti.

Kendi hayatına odaklandığını belirten ünlü isim, babasının daha fazla çocuğu olmaya devam etmesini umursamadığını açıklamıştı.

"Yiyorum, içiyorum, yaşıyorum ve kendi işime bakıyorum” diyen Baldwin," Önemli olan tek şey kendimi onaylamam ve bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Olduğum yerde olduğum için çok minnettarım ve şanslıyım" ifadelerini kullanmıştı.