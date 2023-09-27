İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, başta "Sihirli Annem" ve "Çocuklar Duymasın" olmak üzere birçok dizide aldığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemeler sonucu yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tişatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.