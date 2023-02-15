Ünlü şarkıcı Fettah Can, annesi Fahriye Can'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Seslendirdiği 'Bu Aşkın Katili Sensin', 'Mandinalar', 'Olan Bize Oldu', 'Sana Affetmek Yakışır' ve 'Boş Bardak' gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı annesinin cenaze sürecine ilişkin bilgilere de yer verdi.

Fettah Can paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canımız annemiz Fahriye Can 36 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu akşam kaybederek Hakk’ın rahmetine yürümüştür. Yarın (15 şubat) Bursa Zafer Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip Hamitler mezarlığına defnedilecektir