Süper Lig'de bu sezon kimin ipi göğüsleyeceği tahmininde yeni bir gelişme yaşandı. Bundan önceki tahminlerde çok yakın olan Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde fark açıldı. Euro Club Index sitesi şampiyon olacak takıma %66 oran vererek neredeyse ligi bitirdi. İşte tüm sıralama...

17-) Gaziantep FK %15.9

18-) Fatih Karagümrük %27.3

19-) Pendikspor %45.4

20-) İstanbulspor %100

16-) Hatayspor %16.9

15-) Konyaspor %15.2

14-) Ankaragücü %13

13-) Kayserispor %14.3

12-) Samsunspor %12.7

11-) Sivasspor %15.4

10-) Adana Demirspor %15.4

9-) Alanyaspor %14.4

8-) Çaykur Rizespor %16.6

7-) Kasımpaşa %20.6

6-) Antalyaspor %23.6

5-) Başakşehir %33.4

4-) Beşiktaş %51.7

3-) Trabzonspor %70.2

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

2-) Fenerbahçe %34

1-) Galatasaray %66