Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar’da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma’nın otelin 6’ncı kattaki odasından aşağı atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Ituma'nın oda arkadaşı Julia Varela'nın uyuduğu için hiçbir şey duymadığı ve polisler tarafından uyandırıldığı ifade edildi.

Büyük bir şokla sabaha uyanan Novara takımı bugün saat 16:20'de İstanbul'dan ayrılacak.

ECZACIBAŞI MAÇINDA OYNADI

Ebrar Karakurt’un da forma giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara’yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.