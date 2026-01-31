Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.

Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı var.

26 GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

