Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00’den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı gibi isimlerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:
Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:
- Serenay Sarıkaya
- Berkay Şahin
- Tan Taşcı
- Yağmur Ünal
- Mirgün Sırrı Cabas
- Hakan Aydın (Blok 3)
- Mabel Matiz (Fatih Karaca)
- Feyza Civelek
- Niran Ünsal
- Volkan Bahçekapalı
- Onur Tuna
- Osman Haktan Canevi
- Aslıhan Turanlı
- Eren Kesimer
- Kübra İmren Siyahdemir
- Mehmet Rahşan
- Cansu Tekin
- Özgür Deniz Cellat
- Yasemin İkbal
- Tarık Tunca Bakır
- Hanzede Gürkanlar
- Aycan Yağcı
- Tuğçe Postoğlu
- Eda Dora
- Semiha Bezek
Savcılık’tan açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”