Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00’den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı gibi isimlerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Volkan BAHÇEKAPALI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Tarık TUNCA BAKIR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:

Serenay Sarıkaya

Berkay Şahin

Tan Taşcı

Yağmur Ünal

Mirgün Sırrı Cabas

Hakan Aydın (Blok 3)

Mabel Matiz (Fatih Karaca)

Feyza Civelek

Niran Ünsal

Volkan Bahçekapalı

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Eren Kesimer

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Yasemin İkbal

Tarık Tunca Bakır

Hanzede Gürkanlar

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

Semiha Bezek

Savcılık’tan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”