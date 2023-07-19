Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hicretin gerçekleştiği yılın aynı zamanda hicri takvimin de başlangıç yılı olduğunu hatırlatan Ünsal, günle ilgili yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“O halde geliniz, geçen bir yılın, geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Haramlardan ve günahlardan, helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim. Bu vesileyle yeni senemizi tebrik ediyor, hicrî 1445 senesinin ülkemiz, milletimiz, ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”