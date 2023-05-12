Ebru Şancı ve Bircan Bali programlarında Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerini ve özelini masaya yatırdı. Ebru Şancı konuşmasında "Dikkat ediyor musunuz Uraz'ın ilişkileri çok kısa sürüyor" deyince Bircan Bali gülmeye başladı.

Şancı devamında "Enerjisi çok düşükmüş, Nesrin onla bir hafta..." deyince Bircan Bali "Neden Uraz'a az süre veriliyor mesela horluyor mu acaba?" diyerek imalı imalı güldü.

ARALARINDAKİ DİYALOG GÜNDEM OLDU

Ebru Şancı ile Bircan Bali arasındaki diyalog şöyle:

E.Ş: Ağırkanlıymış

B.B: Uyuyor muymuş hemen?

E.Ş: Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım...

B.B: Ben bilmiyorum ki... Uraz'ı hiç ömrümde görmedim.

Ebru Şancı daha sonra ise yakışıklı oyuncunun terk edildiğini söyledi ve "Ben nedenini biliyorum da söyleyemem" dedi.

