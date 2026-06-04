Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Pınar Gözek’in sunduğu programa konuk oldu. Telekomünikasyon Dairesi’nin yaşadığı sorunları ve devlet dairelerinin geleceğini değerlendiren Üredi, üretim odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Telekomünikasyon Dairesi’ni insan vücudunun sinir sistemine benzeten Üredi, geçtiğimiz günlerde yaşanan fiber optik kablo arızasının bunun en somut örneği olduğunu belirtti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü çalışma sırasında meydana gelen kazada ana şebekeyi besleyen fiber optik kabloların zarar gördüğünü anımsatan Üredi, normal şartlarda günler sürebilecek bir arızanın Telekomünikasyon Dairesi ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yaklaşık 10 saatte giderildiğini söyledi. Bakır şebekedeki hasarın da kısa sürede onarıldığını belirten Üredi, bu başarının yalnızca kurumun değil, Kıbrıs Türkü’nün çalışma azminin göstergesi olduğunu ifade etti.

“DEVLET DAİRELERİ BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ZAYIFLATILIYOR”

Ülkedeki sorunların yalnızca telekomünikasyon alanıyla sınırlı olmadığını kaydeden Üredi, trafik kazalarından ekonomik sıkıntılara kadar birçok konuda yönetim anlayışının sorgulanması gerektiğini söyledi. Telekomünikasyon Dairesi’nin yıllardır değersizleştirildiğini savunan Üredi, UBP-DP – YDP Hükümetinin politikalarıyla stratejik kurumların adım adım işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Daire çalışanlarının geleceğinden çok devletin geleceğini düşündüklerini belirten Üredi, mücadelelerinin maaş veya kadro mücadelesi olmadığını, kamusal yapının korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.

“STRATEJİK DEVLET DAİRELERİ DEVLETİN TEMEL DİREKLERİDİR”

Telekomünikasyon Dairesi’nin devletin kasasına hâlihazırda büyük kazançlar sağlayan bir daire olduğuna dikkat çeken Üredi, doğru yönetim ve yeterli kaynak aktarımıyla devlete çok daha önemli gelirler sağlayabilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Sektörün bölgedeki en yüksek gelir potansiyeline sahip alanlardan biri olduğunu belirten Üredi, limanlar, telekomünikasyon altyapısı ve elektrik kurumu gibi stratejik kuruluşların zayıflatılmasının devletin temel direklerini sarsacağını ifade etti. Üredi, “Bir devlet yalnızca binalardan ve tabelalardan oluşmaz. Devleti ayakta tutan ekonomik ve stratejik kurumlarıdır” dedi.

“BURASI BABANIN MALI DEĞİL!”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya da eleştiriler yönelten Üredi, telekomünikasyon altyapısının özelleştirilmesine karşı olduklarını vurguladı. Üredi, “Babandan sana miras kalan malları özelleştirebilirsin, Bay Arıklı. Ama burası senin babanın malı değildir. Dünya bu teknolojiyle kalkınırken, devletler kasalarını doldururken, bu yapının sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin kasasına milyarlarca dolar gelir sağlayabilecek bir alanın çok düşük rakamlarla devredilmesini kabul edecek bir halk değiliz” ifadelerini kullandı.

Telekomünikasyon altyapısının ülke güvenliği ve ekonomik bağımsızlık açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Üredi, “Senin aksine ve senin yerine biz ülkemize sahip çıkarız. Çıkmazsak anavatanımızın güneyinin de risk altına gireceğini biliyoruz. Türk ulusunun güney bekçileri olarak ortaya çıkabilecek riskleri ve doğacak sorunları da hesap ediyoruz” dedi.

“SORUNLARIN TEMELİNDE ÜRETİMDEN UZAKLAŞMA VAR”

Ülkenin ciddi bir ekonomik buhran sürecinden geçtiğini belirten Üredi, yaşanan sıkıntıların yalnızca pandemi, savaş veya küresel gelişmelerle açıklanamayacağını söyledi. Toplumun “Neden bu noktaya geldik?” sorusunu sorması gerektiğini ifade eden Üredi, üretimin merkezde olmadığı hiçbir yapının sürdürülebilir kalkınma sağlayamayacağını kaydetti. Üretimin olmadığı yerde verimliliğin, verimliliğin olmadığı yerde ise refahın mümkün olmadığını dile getiren Üredi, ülkenin ortak akıl etrafında birleşmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.