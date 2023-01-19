Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve erkeklerde 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt'a hayatının şoku yaşatıldı. Sabah uyandığında banka hesabından 12.7 milyon dolar eksildiğini fark eden dünyaca ünlü isim hemen şikayette bulundu.

"DOLANDIRCILIK VE HIRSIZLIK SUÇU"

Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

Bolt'un avukatlarının ayrıca, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulundukları ifade edildi.