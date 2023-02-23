Kahramanmaraş'ı sarsan depremlerden sonra barınma problemleri ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cem Adrian'ın "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü seslendirdiği gecede İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

Geceye bağış yağdı. Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptı. Usta sanatçı yaptığı bağışla sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i adı altında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı.

Akpınar'ın bağışına "Helal olsun" yorumları geldi.

YILDIZ TİLBE'DEN BÜYÜK BAĞIŞ

Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu. Yıldız Tilbe de geceye dayanışma için katılanlar arasındaydı.