Çocuklar Duymasın dizisinde Seyyar Tayyar karakterini canlandıran usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya'dan acı haber geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Zafer Algöz vefat haberini duyurdu.



Zafer Algöz yaptığı açıklamada, "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef…Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldı ve yönetmenlik de yaptı. Muhammed Emin Gümüşkaya1985 yılında “Bay Alkide oynayarak dizi sektörüne de adım attı.

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevi yaptı. 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolü ile tanınan Emin Gümüşkaya'nın rol aldığı başlıca projeler; Arka Sıradakiler, En Son Babalar Duyar, Tatlı Hayat, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Yalancı Romantik, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Hıçkırık ve Yeşil Deniz'dir.