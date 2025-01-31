İstanbul Şehir Tiyatroları’nda uzun yıllar sahne alan sanatçı Sezai Altekin vefat etti.1966 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sanat hayatına başlayan Sezai Altekin, emekliliğine kadar bu kurumda görev yaptı. Sadece tiyatro sahnesinde değil, televizyon ve sinema dünyasında da önemli işlere imza atan sanatçı, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı.

Altekin’in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Tiyatroseverler ve meslektaşları, sanatçının geride bıraktığı değerli eserlerle hatırlanacağını belirtti.

Ünlü tiyatrocu Sezai Altekin, bir dönemin unutulmaz çizgi film karekteri “Şirin Baba”, “Bugs Bunny”, “Barni Moloztaş”a sesiyle hayat verdi.

Sezai Altekin, bugün Bodrum Gündoğan’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.