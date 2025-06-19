Yeni Tasdik Memurları Yasası kapsamında, 27 Mart 2025 itibarıyla Tasdik Memurluğu görevine hak kazananlara atama belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri günden itibaren halka verdikleri istikrar sözünü tuttuklarını ve halkın ihtiyaç duyduğu yasaları hayata geçirdiklerini belirtti. Üstel, geçmişten kalan yarım projeleri tamamladıklarını vurguladı.

Ercan Havalimanı ve otoyolların tamamlandığını, Lefkoşa Yonca Kavşağı’nın da kısa süre içinde açılacağını dile getiren Başbakan, 20 Temmuz’da ülkeyi ziyaret edecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Lefkoşa’da iki etap halinde yapılacak toplam 640 yataklı hastanenin temelinin atılacağını söyledi. Ayrıca, Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım’da tamamlanacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle hayata geçirilecek “E-Devlet” projesinin yakında hizmete açılacağını ifade eden Üstel, marketlerde denetim sağlayacak sistemin de kurulduğunu belirtti. Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklik sonrası kaydedilen ilerleme ve artan hizmetlerin de gözle görülür olduğunu sözlerine ekledi.