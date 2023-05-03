Başbakan Ünal Üstel, panelde yaptığı konuşmada tüm basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlayarak başladı. Başbakan Ünal Üstel, Etkinliği düzenleyerek, halkın hellim süreci konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlayan, Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi SİTA'nın kurucularına, üyelerine ve panelde konuyla ilgili sunum yapan panelistlere teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel Konuşmasına şöyle devam etti: "Hatırlanacağı üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2007 yılında hellimi “Korunmuş Menşe İşareti” olarak kaydetmek üzere tek yanlı girişimlerini başlatmıştır. Bu girişim, Avrupa Birliği’ne tek yanlı müracaat ile devam etmiştir. Bu girişimleri haliyle bizi rahatsız etmiş, kurumlarımızın ve üreticilerimizin tepkisine yol açmıştır. Ama sadece tepki vermekle kalmadık. Haklarımızı aramak adına gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda tüm hukuki süreçleri başlatarak bu tek yanlı süreci durdurmayı başardık. Müdahalemizle kesilen bu süreç 2014'te yeniden başladı. Bu kez halloumi/hellim adıyla başvuru yapıldı ancak denetim Rum Tarım Bakanlığı altında yapılacaktı. Kıbrıslı Türk üreticilerin bu sürece dahil olması mümkün değildi. 3 Eylül 2014’te “Başbakanlık Hellim Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulmasına karar verildi. Kurulumuz, hellimin bir devlet politikası kapsamında korunması ve geliştirilmesi için hemen çalışmalar başladı" dedi.

O günden bugüne Hellim Koordinasyon Kurulu odalarının, Başbakanlığa bağlı AB Koordinasyon Merkezinin, ilgili Bakanlıkların ve Dairelerin, tüm süreci gerek siyasi ve gerek teknik düzeyde takip ettiğini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, "Tek yanlı oldu bittilere karşı dün olduğu gibi bugün de her türlü mücadeleyi ortaya koyduk. 2007 de başlayan süreç, 14 yıl sonra tamamlandı ve 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu Hellimi menşe korumalı ürün olarak tescil etti. Süreç bitmiş değildir. Bugün hala hassasiyetimizi ve yakın takibimizi sürdürmekteyiz. Kurumlarımızın saygınlığına zarar verecek, egemenliğimizi ortadan kaldıracak, bizi yok sayan, görmezden gelen hiç bir kararın oldu bitti ile uygulanmasına izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

Yüksek kalitede üretim yaparak, dünyanın kabul ettiği standartlara ulaşılmasının ve ürünlerin hak ettikleri fiyatla, değerlerini koruyarak, tüm dünyaya satılabilmesinin çok önemli bir durum olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, "Üreticilerimizle birlikte hareket ederek, ülkedeki sanayimizin en yüksek kalitede üretim yapabilmesi, halkımızın gıda güvenliğine sahip ürünler tüketmesini sağlamak istiyoruz. Bunu sadece hellimle sınırlandırmak büyük yanılgı olur. Her alanda biz bunu başarmalıyız. Biz bu kalite standartlarına, sadece Avrupa Birliği istedi diye değil, halkımız en iyisini hak ettiği için yapmalıyız. Kimsenin bize bir şeyi dikte ettirmesine gerek kalmamalıdır. Biz hem kendi halkımız için, hem sektörlerimizin rekabet edebilirliliğini yükseltmek için buna dikkat etmeliyiz. Benim konuya bakışım bu yöndedir. Şimdi bizler susacağız onlar konuşacaklar. Olan biteni, yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları ve verdikleri mücadeleyi hep birlikte dinleyeceğiz" dedi.

Hellim ile ilgili tartıştırma fırsatı sunarak halkın bu konuda doğru bilgiye ulaşmasını sağladığı için SİTA'ya teşekkür ederek konuşmasını sonlandıran Başbakan Ünal Üstel "Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarımıza bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde ifade etti.