Üstel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk Halkının özünü ve ruhunu temsil eden, güneşi ile ülkeyi aydınlatan, varoluş mücadelesinin sönmez meşalesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran ve yaşatan insanların yıkılmaz kalesidir.

-Ulusal Birlik Partisi hiçbir partiye nasip olmayan 20 bine yakın aktif üyesi, örgütleri, kadın ve gençlik kolları ile bu ülkenin aynı zamanda tartışmasız en büyük partisidir.

-İşte bu onurlu geçmişe sahip partimiz bir kez daha tarihi kurultaylarından birini gerçekleştiriyor.

-İnanıyorum ki; UBP’li binlerce yürek 21 Eylül’de tek yürek olacak ve bir demokrasi şölenine dönüşecek seçimli kurultayımızda, özgür iradesini sandıklara yansıtarak, iktidarın ve istikrarın devamına güçlü bir destek verecektir.

-Değerli kardeşlerim,

Parti zorlu günlerden geçerken, değerli dava arkadaşlarımın talebi ve desteği üzerine bu onurlu görevi kabul etmiştim.

Başbakanlık görevini devraldığım günden bugüne, ülkede yıllardır sonuçsuz kalan pek çok büyük projeyi ve reformu gerçekleştirmenin onurunu yaşadık.

-Gerçekleşmez denen Belediyeler Reformunu, açılmaz denen Yeni Ercan Havalimanı’nı, bitmez denen Lefke-Güzelyurt, Babalan-Yenierenköy, Girne – Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık.

Yıllardır atıl duran Girne ve Güzelyurt Hastane projelerini yeniden başlattık. Bitiriyoruz.

-Yıllardır istihdam edilmeyen engellilerimizi istihdam ettik.

-Yıllar sonra yeniden sosyal konut projelerini başlattık.

-Halkımıza bazı hükümetler gibi maaş krizleri yaşatmadık.

-Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kamu çalışanlarımıza, özel sektör çalışanlarımıza tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık.

-Asgari ücreti döviz bazında Avrupa’nın en yüksek birkaç asgari ücretinden biri haline getirdik.

-İş dünyamıza, sanayicimize, tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize tarihte görülmemiş teşvikler verdik.

-Üstelik bunları söz verdiğimiz zamanlarda ödedik.

Kadın girişimcilerimize, hibeler, krediler ve destekler sağladık.

Gençlerimize, ilk evim desteği verdik, kırsal kesim arsalarının alt yapılarını tamamladık, şehit ailelerine yıllardır verilmeyen tapularını dağıttık.

Daha anlatılacak pek çok ilke imza attık.

Özetle, biz çalıştık, hükümet başardı, ülkemiz kazandı…

-Şimdi sırada başlattığımız tüm projeleri tamamlamak var. Şimdi sırada yeni hayalleri gerçeğe çevirmek var.

-Kimsenin kuşkusu olmasın, üyelerimizin büyük desteği ile, daha da güçlendireceğimiz iktidarımızla verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.

-Türkiye ilişkilerimiz son dönemlerin en uyumlu günlerini yaşıyor.

-İmzaladığımız her iktisadi ve mali iş birliği protokolü ile kaynaklarda yeni rekorlara imza atıyoruz.

İkili ilişkilerde ciddi bir güven tesis ettik. İmzaladığımız her protokolde gerçekleştiremeyeceğimiz veya ülkemizin acil ihtiyacı olmayan konuları açıkça konuşuyoruz.

-Gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermiyor ama İmza attıysak gereğini yapıyoruz.

-Bu hükümetimize duyulan güveni artırdı. Bu güveni siyasi istikrarla sağladık.

Ülkede uzun yıllardır hem icraatlarda hem de hükümetlerde hiç olmadığı kadar istikrarlı bir gidiş var. Elbette bundan rahatsız olanlar da var.

O yüzdendir ki altını çize çize istikrar vurgusu yapıyoruz.

O yüzden iktidarla ve istikrarla devam diyoruz.

-Değerli kardeşlerim;

İşte kurultayımız bu yüzden çok önemli.

Çünkü iktidardayız.

Burada yaşanacak istikrarsızlıklar, muhakkaktır ki, hükümete de yansıyacak, istikrara da yansıyacak.

O yüzden bu kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu kurultayı sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi hataya düşerler.

Bu kurultayı kişisel hesapların görüleceği bir kurultay olarak görenler de büyük hataya düşerler.

Bu kurultay;

Hükümetimizle, iktidarda ve istikrarla devam etme kurultayıdır.

Bu kurultay;

Yarım kalan projeleri, yeni büyük projeleri, büyük reformları gerçekleştirmeye devam etme kurultayıdır.

Bu kurultay;

Yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayıdır.

Erken seçim bekleyenlere dur deme 2027’ye kadar hükümete devam etme kurultayıdır.

Bu kurultay;

Türkiye ilişkilerini sarsmak isteyenlere dur deme kurultayıdır. UBP içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere dur deme kurultayıdır.

Bu kurultay;

Parti içi krizler peşinde koşanlara dur deme kurultayıdır. Daha önce yaşanan sıkıntılara bir kez daha geçit vermeme, partimizin birlik ve beraberliğine destek verme kurultayıdır.

Bu kurultay;

Ülke için, Hükümet için, Partimiz için, iktidar ve istikrar için yola devam kurultayıdır.

Bu kurultay;

UBP çalışır, Hükümet başarır, KKTC kazanır diyenlerin zafer kazanacağı kurultaydır.

Bu kurultay;

İstikrar sürsün, iktidar sürsün, UBP kazansın, KKTC kazansın diyenlerin zaferle çıkacağı kurultaydır.

Değerli kardeşlerim;

Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren,

Gerek şahsıma gerek aileme gerek hükümetimize gerek parti yöneticilerine gerekse bakanlarımıza atılmadık çamur bırakılmadı.

Ana muhalefet ağzı ile konuşarak, muhalefet gazetelerini de arkasına alanlar, saygı sınırlarını aşan, ithamlarla bize saldırıyorlar.

Muhalefetin bazı yönetici ve vekilleri, yaptıkları paylaşımlarla UBP içini karıştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar.

Gazetelerini, UBP kurultayını dizayn etmek için kullanıyorlar.

UBP ciddi bir saldırı altındadır.

Ama biz tüm bu saldırılara karşı biriz, tek yüreğiz.

Ancak bilsinler ki; Muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alarak kendi partisine saldırmayı, kendi hükümetini aşağılamayı marifet sayanlara, UBP üyeleri gereken cevabı sandıkta verecektir.

Bilsinler ki; siyasi çıkarları için kendi hükümetlerini dahi iktidardan düşürmeyi göze alanlar, “Ben yoksam UBP de yok olsun” mantığına sahip olanlar bize “UBP ya da Güneş Sevgisi” öğretemez.

Muhalefet de bilsin ki; UBP’yi bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler. Bizi erken seçime mecbur bırakamayacaklar.

Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar bir çıkacağız. Güçlü çıkacağız.

Önümüzdeki tüm seçimleri kazanarak zaferden zafere koşacağız.

Değerli kardeşlerim;

Az önce, resmi adaylık başvurumu gerçekleştirmiş durumdayım.

Ben size, iktidarda kalmayı vadediyorum.

İstikrarlı bir hükümet vadediyorum.

Yarım kalan projeleri bitirmeyi, yenilerini başlatmayı ve bitirmeyi vadediyorum.

Ben size ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununa köklü çözümler bulmuş, alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin arttığı, tüm sektörlerin hükümet tarafından desteklendiği bir ülke vaadediyorum.

Ben size Güven içinde uyum içinde yürütülen Türkiye ilişkilerinin devamını vadediyorum.

Ulusal bir çözüm vizyonu haline dönüşen iki devletli çözümün arkasında sapa sağlam duran bir UBP vadediyorum.

Ben size, herkese eşit mesafede duran, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan bir UBP vadediyorum.

Gençlerin önünün açıldığı, kadınların önünün açıldığı, siyasete girmeye gönüllü yeni kardeşlerimizin yeni yüzlerin yer alacağı bir UBP vadediyorum.

Ben size gelecekte yapılacak seçimlerden zaferle çıkacak bir parti vadediyorum.

Bunlar için söz veriyorum…

Başkaları kaos peşindeyken ben size istikrar vadediyorum.

Ve biliyorum….

Bu kurutayda,

UBP kazanacak…

Biz kazanacağız….

Oylarınız

İktidar için…

İstikrar için olacak…

Çünkü Aklın yolu birdir…

UBP de birdir…

İktidarda devam, istikrarla devam diyoruz.

Hükümetimizle, projelere devam diyoruz.

Partimizle yeni zaferlere devam diyoruz…

Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.

Bir demokrasi şölenine dönüşecek kurultayımızın partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum…

Durmak yok. Yola devam diyorum.

Zafer bizimdir. Zafer inananlarındır.

Zafer laf üretenlerin değil, iş üretenlerindir.

Sağ olunuz var olunuz.

Ünal Üstel, Hasan Taçoy’un adaylık başvurusu ile ilgili bir soru üzerine de ‘Hasan Taçoy bizim evladımızdır’ ifadelerini kullandı.