Kurultayın yalnızca teknik tüzük değişiklikleri için yapılmadığını belirten Üstel, partinin birlik ve beraberliğini ortaya koymak, geleceğe yönelik yeni bir yürüyüş başlatmak ve yeni dönemin iktidar yolculuğuna yön vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmasının başında Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, eski genel başkanlar ve partiye hizmet etmiş isimleri anan Üstel, UBP’nin devletin kuruluşunda rol oynayan, halkın bağrından çıkan ve ülkenin kalkınmasında öncü olan bir parti olduğunu vurguladı.

UBP’nin gücünün tek bir kişiden değil, örgütlerden, üyelerden ve halktan geldiğini ifade eden Üstel, partinin yıllardır iktidarda olmasının temelinde bu güçlü yapının bulunduğunu söyledi.

“Bu ülkenin kaybedecek vakti yok”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ülkenin zaman kaybetmemesi gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Üstel, yarım kalan projeleri tamamladıklarını ve uzun yıllardır bekleyen reformları hayata geçirdiklerini kaydetti.

UBP liderliğindeki hükümetin dört yılı aşkın süredir kesintisiz görev yaptığını hatırlatan Üstel, bunun ülke siyasi tarihinde önemli bir başarı olduğunu söyledi.

“Geçmişte sık sık hükümet krizleri yaşayan bu ülkede siyasi istikrarı kalıcı hale getirmeyi başardık” diyen Üstel, hizmet üretmeyi tercih ettiklerini ve ülke tarihinin en uzun soluklu hükümet dönemlerinden birine imza attıklarını ifade etti.

Sağlık ve eğitim yatırımlarını anlattı

Sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Üstel, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Projesi’ni başlattıklarını, Yeni Girne Devlet Hastanesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yıllardır atıl durumda bulunan Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Sağlık merkezlerinin sayısını artırdıklarını ve sağlık altyapısını güçlendirdiklerini kaydeden Üstel, eğitim alanında da tarihi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Son beş yılda 30’dan fazla yeni okul açtıklarını ifade eden Üstel, şimdi 40 yeni okul hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çok sayıda yeni derslik kazandırıldığını ve mevcut okulların yenilendiğini de dile getirdi.

“Trafiğe çağ atlattık”

Ulaştırma alanındaki projelere de değinen Üstel, Yeni Ercan Havalimanı’nın tamamlanarak hizmete açıldığını ve ülkeye gelen yolcu sayısının iki katına çıktığını söyledi.

Lefke-Güzelyurt yolu, Karpaz yolları, Zafer Burnu yolu, Kuzey Çevre Yolu ve Batı Girne Çevre Yolu gibi projelerin tamamlandığını belirten Üstel, Doğu Girne Çevre Yolu’nun da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Ülkenin dört bir yanını modern yollarla birbirine bağladıklarını ifade eden Üstel, trafik güvenliğini artıracak önemli adımlar attıklarını söyledi.

Dijital dönüşüm ve tarıma destek

Mobil internet altyapısının 3G’den 4.5G’ye çıkarıldığını belirten Üstel, yakın zamanda 5G teknolojisine geçileceğini, fiber optik projesiyle de ülkenin yeni bir dijital döneme gireceğini ifade etti.

Tarım ve hayvancılık sektörüne verilen desteklere de değinen Üstel, üreticilerin yanında olduklarını, tarımsal kredileri artırdıklarını ve soğuk hava depoları inşa ettiklerini söyledi.

Gençler ve sosyal konut projeleri

Gençlerin ülkede kalmasını ve kendi geleceklerini burada kurmalarını istediklerini belirten Üstel, sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını ve “İlk Evim” kredi desteğiyle yüzlerce gencin ev sahibi olduğunu ifade etti.

Kırsal kesim arsalarının dağıtımına devam ettiklerini belirten Üstel, yılda yaklaşık 5 bin gence istihdam sağlayan adımlar attıklarını da söyledi.

Yerel Yönetimler Reformu ve spor yatırımları

20 yıldır konuşulan Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirdiklerini ifade eden Üstel, belediyelerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını söyledi.

Spor alanında da ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Üstel, spor bütçesinin 20 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldığını, stadyumların yenilendiğini ve yeni spor tesislerinin inşa edildiğini kaydetti.

“Ekonomik krizlere rağmen halkımızı yalnız bırakmadık”

Pandemi, küresel ekonomik krizler ve bölgesel savaşların etkilerinin hissedildiği bir dönemde görev yaptıklarını belirten Üstel, çalışanları, emeklileri, üreticileri ve iş dünyasını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Maaşların döviz bazında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını savunan Üstel, hayat pahalılığı ödeneklerinin sürdürüldüğünü ve sosyal desteklerin artırıldığını ifade etti.

Kadın girişimcilere ve gençlere yönelik teşvik programlarının hayata geçirildiğini belirten Üstel, kadın çalışanlara yüzde 100 prim desteği sağlandığını, gençlerin ilk işe girişlerinde yüksek prim destekleri verildiğini söyledi.

Uzun yıllar sonra engelli istihdamlarının da gerçekleştirildiğini kaydeden Üstel, “Onlar konuştu, biz yaptık” dedi.

“Çözümün adı iki devlettir”

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de geniş yer veren Üstel, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunucusu olduğunu belirtti.

Devletten, egemen eşitlikten ve eşit uluslararası statüden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Üstel, “Ortada iki devlet gerçeği vardır. Çözüm nettir. Çözümün adı iki devlettir” dedi.

Federasyon ve farklı çözüm modellerinin yıllarca denendiğini ancak sonuç alınamadığını ifade eden Üstel, adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Üstel, son dört yılda imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri sayesinde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye ile ilişkinin yalnızca mali destekten ibaret olmadığını vurgulayan Üstel, bunun stratejik ve kardeşlik temelinde bir ilişki olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a KKTC’ye verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

“UBP’de kavga bekleyenler yine yanılıyor”

Tüzük değişikliklerinin tamamen teknik düzenlemeler içerdiğini ifade eden Üstel, amaçlarının partiyi geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

UBP içerisinde ayrılık ya da kavga bekleyenlerin yanıldığını belirten Üstel, “Burada birlik vardır, beraberlik vardır, ortak akıl vardır ve oy birliği vardır” dedi.

“Seçim çalışmalarının startını veriyoruz”

Konuşmasının sonunda seçim sürecine ilişkin mesajlar veren Üstel, örgütlerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, kadın ve gençlik kollarının sahada olduğunu söyledi.

“Bugün seçim çalışmalarının startını veriyoruz” diyen Üstel, hedeflerinin yeniden tek başına iktidar olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki beş yılı bir dönüşüm ve kalkınma dönemi olarak gördüklerini belirten Üstel, enerji, elektrik, doğal gaz ve fiber optik projelerinin ülkenin geleceğini değiştirecek yatırımlar olduğunu söyledi.

Elektrik kablosu ve doğal gaz boru hattı projelerini “yüzyılın projeleri” olarak nitelendiren Üstel, bu projelerin üretimi, yatırımları ve istihdamı artıracağını kaydetti.

Muhalefete de eleştiriler yönelten Üstel, UBP’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin kalkınmasında öncü rol üstleneceğini savundu.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlayan Üstel, yaklaşan yerel ve genel seçimlerde yeni zaferler hedeflediklerini belirterek, UBP’nin yeniden iktidara taşınacağına inandığını söyledi.