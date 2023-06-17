Gecede, Ali Başman, vizyonunu halka anlatırken, Başbakan Ünal Üstel, iki konuda kamuya müjde verdi.

ÖNCÜ

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, 25 Haziran’da büyük bir zaferi daha kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Bu ülkenin bugünlere gelmesinde her alanda büyük hizmetleri olan UBP’yi yeni zafere yine taban ve teşkilatlarının ulaştıracağını belirten Öncü, “ Ali Başman’a ve UBP’ye verilecek güçlü destek için şimdiden teşekkür ederiz” dedi.



HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Haziran zafer yürüyüşüne hep birlikte devam ettiklerini belirterek, “Kurduğumuz, inandığımız devletimize Ali Başman kardeşimizin de seçilmesiyle daha güçlü hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Üstel Hükümeti’nin 2027 Yılına kadar kesintisiz hizmet talep ettiğini kaydeden Hasipoğlu, “ Kısa sürede hayata geçirdiğimiz önemli yasaları, projeleri ve adımları atmayı sürdüreceğiz, kalıcı istikrarı sağlayacağız” diye konuştu

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da Yeniboğaziçi ve çevresinin kendilerini bağırlarına basmasından duyduğu büyük mutluluğu paylaştı.

Başman, “ Bizlere yönelik sevgi giderek büyüyor. İnsanlarımızın içten, karşılıksız duygularla bizlere yönelik sözleri gururlandırıyor. Daha şimdiden ülkemizin her bölgesinden çok güzel hikayelerimiz birikti. Sanki herkesle tek tek yıllardır tanışıyor gibiyiz. İşte bu samimiyet bizi aktif siyasete yönlendirdi. İnsanımız için daha çok çalışmak, yüzlerine kalıcı mutluluğu yansıtmak, ekonomisiyle, maliyesiyle, sağlığıyla, eğitimiyle övüneceği bir devlet yaratmak, yapılanlara el atmak, katkı koymak, yardım etmek için buradayız, karşınızdayız, desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Seçime girerken, “ Gücümüze güç katıyoruz, iş yapıyoruz” diyerek yola çıktıklarını anımsatan Başman, “ Son haftaya girerken, sizin sayenizde daha da güçlendik. Gücümüze güç katıyorsunuz, o zaman bize de sizin için iş yapmak, daha çok çalışmak düşüyor. Yolumuz açık, yürüyelim arkadaşlar” diye konuştu

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de “ Yeniboğaziçi bu akşam yine çok farklı, çok daha güçlü, çok daha coşkulu. Herkes mesajı alsın. 25 Haziran’da 25. İnci milletvekilimiz Ali Başman…” dedi.

UBP’nin tek gailesinin KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı olduğunu vurgulayan Üstel, dövizdeki dalgalanmaya rağmen, halkın alım gücünü koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi ve “ O gücü bize siz vereceksiniz” diye konuştu.

Kamuya, özele, çiftçiye, üreticiye hayvan üreticisine, reel sektöre önemli katkılar yaptıklarını anımsatan Üstel, hayat pahalılığının Haziran sonu ödeneceğini söyledi.

Üstel, işçilerin bayramlık ödeneklerinin, ek mesailerin, gecikmiş kamu borçlarının, taşımacılık ödemelerinin Salı Günü yapılacağını müjdeledi.

Ünal Üstel, kamu çalışanları ile ilgili yakında bir müjdeleri daha olacağını duyurdu.

Alım gücünü koruma adına pek çok temel tüketim maddesinde KDV’nin sıfırlandığını hatırlatan Üstel, “ Buna da laf uzattılar. Böyle tedbir olur mu diye. Peki siz niye yapmadınız? Biz her şeyi halkımız için yaparız. Sizi memnun etmek için değil” şeklinde konuştu

Anavatan Türkiye’nin güçlü mali desteğinin bu dönemde de devam edeceğini kaydeden Üstel, “ 9.5 Milyar TL katkı yanında, 25 yeni okul projesi, olası durum için yeni afet merkezi, yeni imar planı, 500 yataklı hastane için kaynak ayrıldı. Muhalefet bunları neden eleştiriyor anlamıyoruz. Türkiye’nin deprem acısına rağmen bize yardım etmesi başlı başına bizler için onurdur” dedi.

Yeni Ercan ve Türkiye’den kablo ile elektriğin KKTC için tarihi adım olacağına işaret eden Üstel, “ Hükümetimiz Türkiye ile işbirliği içinde bu iki önemli hizmeti en kısa zamanda sunacağız” diye konuştu.

“Hava sıcak, demek ki güneş iyice ısıtmaya başladı. Bu güzelin habercisi” diyen Üstel, 25 Haziran’da daha güçlü bir UBP, daha güçlü bir KKTC için, herkesi Ali Başman ve UBP’nin güneşine oy vermeye çağırdı.