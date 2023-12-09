Başbakan Ünal Üstel, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlandı.

Başbakan Üstel, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 75’inci yıl dönümünde, dünyanın birçok ülkesinde insan haklarına yönelik saldırılar devam etmektedir. Bugün Gazze'de yaşananlar bunun en acı örneklerinden sadece birisidir. Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ise insan hakkı ihlalinin en üzücü örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, içimiz buruk bir şekilde kutluyor; insan haklarının korunduğu bir dünya temenni ediyorum” dedi.