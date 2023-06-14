UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in de katıldığı gecede, UBP’nin Güzelyurt’taki bazı simge isimleri de katılımlarıyla dikkat çekti.

Ali Başman için birlik mesajının fotoğraflarla güçlü bir şekilde verildiği geceye katılan konuklar, “Kırgınlıkları dargınlıkları bir kenara bırakıyoruz. Tek yürek oluyoruz. Bu seçimleri kazanacak, partimizin gücüne güç, ülkemize hizmet kazandıracağız. Gün bir olma günüdür” dediler.

ATASAYAN

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Güzelyurt’ta yeni bir başarıya hazırlandıklarını belirterek, kalıcı istijrarlı dönemin başlayacağını söyledi.

Mutlu Atasayan, 25 Haziran’daki seçimin, ülkenin yeni bir vizyona kavuşması yönünde, kritik bir dönemeç olduğunu, birlik ve beraberlik içinde bu süreci zaferle sonuçlandıracaklarını belirtti.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da “ UBP lider bir partidir. Lider olarak kalmaya devam etmeli. Bu sorumluluk bilinciyle, sandıklara üyelerini taşıyarak, seçimden başarıyla çıkmak zorundayız ve çıkacağız”dedi.

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, bölgeye İçişleri Bakanlığı verilmesinin, Başbakan Üstel’in Güzelyurt’a verdiği önem ve değeri gösterdiğini söyledi.



Hal Yasası ve Belediye Reformu gibi önemli yasaları geçirdiklerin, hatırlatan Öztürkler, Güzelyurt Hastanesi, sosyal konut, kırsal kesim arasi gibi somut projelerin devam edeceğini belirterek, “ Genel seçimde en fazla oyu aldık. Mahmut Özçınar’ı daha fazla oyla seçtik. Yerel seçimlerde en çok oyu aldık. Şimdi yine gücümüze güç katın, 25 Haziran’da Ali Başman kardeşimize destek verin. Ülkeye beraber daha çok hizmet edelim. Daha çok iş yapalım” dedi.

HASİPOĞLU

UBP Genel SEkreteri, OĞuzhan Hasipoğlu da UBP’nin tüm örgütleriyle sahada olduunu, gücünü tabanından aldığını vurguladı

Hasipoğlu, UBP’nin yeni bir başarıya daha hazırlandığını belirterek, “ Güzelyurt’u vereceklere inat, bu toprağa hep birlikte sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bizim de bu perspektifle birlikte yapmamız gerekenler var. 2027’ye kadar kesintisiz icraat dönemi başlamalı. Kalıcı başarı için bu desteği sizden istiyoruz” dedi.

BAŞMAN

Ali Başman da Güzelyurt’un desteğini bu ziyarette daha çok hissettiklerini vurgulayarak, “ Beni 25. Milletvekili olarak meclise göndereceğinize artık eminim. Bu da bana şimdiden büyük sorumluluk veriyor. 25 milletvekili ile bir bütün olarak daha çok çalışma, halkımıza daha çok hizmet etme dönemi başlıyor, hayırlı olsun” diye konuştu

Kalıcı reform dönemini hayata geçirmek, yeni icraatlar ve yeni projelerle refahı artırmak istediklerini ifade eden Başman, Güzelyurt’un kendilerine güvenmeye devam etmesini istedi; “ Güveninizi boşa çıkarmayacağız. Bu verimli topraklara suyu kavuşturuyoruz, narenciyeyi dünyaya daha çok açıyoruz. İstihdam alanlarını genişletiyoruz. Az kaldı. 25 Haziran’da Güzelyurt’tan gücümüzü alıyoruz, daha çok iş yapmanın sözünü veriyoruz” dedi

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de Güzelyurt’un birlik ve beraberliği ile bu akşam tüm ülkeye önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Üstel, bu birlik ve beraberliğin UBP’ye yine zafere taşıyacağını belirterek, “İş yapacağız, sizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız” dedi.

Üstel, “ Her gittiğimiz yerde proje açıkladık, Acaba mı diye soranlardan bugün takdir beklemiyoruz. Verdiğimiz sözleri yaptık. Ne söz verdiysek yapacağız. 2024 Nisan Ayı’na kadar projelerimizi tek tek yapacağız. 25 Haziran bir kader seçimidir. KKTC’nin kader seçimidir. Biz Anavatanımıza ve sizlere güveniyoruz.” Diye konuştu

Türkiye’nin, KKTC’nin düzenli elektriğe kavuşması için üzerine düşeni yaptığını kaydeden Üstel, “ 3-4 yıl içinde enerji sorunu ortadan kalkacak ve kablo ile elektrik gelecek. Start verildi. Nasıl asrın projesini yaptık, elektriği de yapacağız” şeklinde konuştu

Seçimden sonra ilk iş olarak Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi’ni halkla buluşturacaklarını açıklayan Üstel, gençlere sosyal konut projesi, kırsal kesim arası ve istihdam alanlarının yaratılacağını söyledi.

Ağaçta kalan valenciya ürünü için Türkiye’den getirilecek ekiplerle toplanacağı sözünü veren Üstel, ayrıca vatandaşın alım gücünü korumak için yeni paket hazırladıklarını, bazı temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırlanacağını belirtti.

Yeni Ercan’ın 20 Temmuz’da açılacağına işaret eden Üstel, “ Bu gün, ulaşım ambargolarına karşı da önemli bir gün olacaktır. Onurlu bir gün olacaktır” dedi.

Vatandaşın sorunlarını her zaman dinlemeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, “ Biz gücümüzü sizden alıyoruz. İcraatlarımızın devam etmesi için, istikrar için Ali Başman kardeşimizi seçmenizi, mecliste yanımıza göndermenizi, gücümüze güç katmanızı istiyoruz” diye konuştu.