Üstel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
Cennet köşemiz Karpaz’da, bakanlarımız ve milletvekilimizle birlikte haftasonu yoğun bir mesai yaptık.
Kumyalı, Ziyamet, Derince, Boltaşlı, Gelincik, Derince, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy ve Kaplıca’da partililerimiz ve bölge halkımızla kucaklaştık.
Her gittiğimiz yerde verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için yürekten teşekkürü aldık, desteğimizi teyit ettik.
Altapısını bitirdiğimiz kırsal kesim arsaları, tamamladığımız ana yollar, kirada oturanlara sağladığımız puan açılımı…
Ne söz verdiysek, yaptık ve ekledik:
İSTİKRAR VAR OLDUKÇA, HİZMET DURMAYACAK