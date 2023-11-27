-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu'nda CTP Genel Başkanı Erhürman'ın 'Üstel, kurultayla ilgili Türkiye'ye bilgi verdi' sözleri üzerine söz aldı.

"Kurultay, Ulusal Birlik Partisi'nin içinde yaşanan bir yarıştır" diyen Üstel, bu yarışın ne zaman olacağını UBP'nin yetkili organlarının belirleyeceğini kaydetti.

Bundan yaklaşık bir ay önce kurultayın Eylül 2024'te yapılması konusunda karar alındığını kaydeden Üstel, KKTC'nin 40'ıncı yılı kutlamaları kapsamında ülkemize gelen heyetlerle konu açıldığında bunun belirtildiğini kaydetti.

"Kurultay ne zamandı diye sordular bizde olanları anlattık" diyen Üstel, "Yanlış mı yaptık?" diye sordu. Üstel sözlerinin sonunda, 'UBP kurultayı, CTP'yi bağlamaz' dedi.