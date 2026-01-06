Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını belirterek, sözlerinin KKTC’ye değil dünyadaki savaşlara, hukuksuzluklara ve insanlık dramlarına ilişkin olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, dün Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın bazı bölümlerinin bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Açıklamasında net konuşan Üstel, ifadelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik olmadığını belirterek, “Sözlerim; dünyada yaşanan savaşlara, hukuksuzluklara ve insanlık dramlarına ilişkindir” dedi.

Konuşmasında Filistin ve Gazze’de yaşanan katliamlar, Rusya–Ukrayna savaşı, Venezuela başta olmak üzere birçok bölgede halkların sürüklendiği yoksulluk ve uluslararası hukukun hiçe sayılmasını dile getirdiğini anımsatan Üstel, on binlerce masum insanın hayatını kaybettiği, açlık, susuzluk ve ilaçsızlığın hüküm sürdüğü bir dünya tablosuna dikkat çektiğini ifade etti.

Bu hukuksuzluklara karşı güçlü bir duruş sergileyen ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu özellikle vurguladığını kaydeden Üstel, konuşmasının hiçbir bölümünde KKTC’de hukuksuzluk olduğuna dair bir ifadenin yer almadığını belirtti.

Tam tersine, küresel zorluklara rağmen halkı korumak için atılan adımları, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen mali iş birliği çerçevesindeki çalışmaları ve hayata geçirilen reformları anlattığını dile getiren Üstel, “Bizim gündemimiz algılar değil, hizmettir” dedi.

Başbakan Üstel, erken seçimin gündemlerinde olmadığını da vurgulayarak, “Önceliğimiz; halkın ihtiyaç duyduğu yasaları geçirmek, hayatı kolaylaştırmak ve refahı artırmak için çalışmaktır” ifadelerini kullandı.