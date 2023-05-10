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Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasından satır başları şöyle:



- Hükümetimiz bir yılını doldurmuş durumda. Ekonomiden, sağlığa ulaştırmadan turizme çalışma hayatından tarıma yerel yönetimlerden teknolojiye, gençlikten kadına spora kadar pek çok alanda önemli işlere ve icraatlara imza attık.

Halka hizmet yolunda bir yıl geçirdik. Sizlerle büyük hedeflere yürüdük. İktidarımızla ve istikrarla yürümeye devam ediyoruz.

Bu bir yıllık süre içerisinde türkiye ile kardeşlik hukukumuzu güçlendirdik. Sevgi saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeye çıkardık.

Türkiye'ye tarihi ziyaretler gerçekleştirdik,i tarihi protokollere imza attık. Tarifi imkansız acıları da birlikte yaşadık.

-Hükümetimiz bu dönemde yasama çalışmalarına da son derece önem verdi. Meclisten yerel yönetimler reformu, hal yasası, sanayi bölgesi yasası, yıllardır geçirilmeyen pek çok yasayı geçirmeyi başardı.

-Meclis komitelerini çalıştırdık. 65 yasayı meclisten geçirdik. 80 e yakın yasayı meclis gündemine taşıdık. Bu yasaları da geçirmek için vekil ve komitelerimiz aktif çalışıyor.

-Hükümetimiz pandemi sürecinin yansıtmış olduğu ekonomik sıkıntıların yaşandığı, küresel ekonomik krizlerinin ve savaş ortamlarının yarattığı sıkıntılarla dolu bir süreçte kuruldu. Bunlar yetmezmiş gibi deprem felaketi de bize acıların en büyüğünü yaşattı. Tüm bunlara rağmen çalıştık ürettik. icratları hayata geçirdik. Halkımızın refah seviyesini imkanlarımız dahilinde korumaya çalıştık. Kolay olmadı. Yılmadık, yorulmadık. Tüm imkansızlıklara rağmen elimizden gelenin fazlasını yaptık.