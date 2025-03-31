BRT’nin haberine göre, Üstel konuşmasında, dünyada yaşanan gelişmelere işaret etti ve Kıbrıs Türk halkının Anavatanı Türkiye sayesinde bugünlere geldiğini vurguladı...

Başbakan Ünal Üstel Ramazan Bayramı nedeniyle Gazi Mağusa İlçe binasında partililerle bir araya gelerek, bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı bayramlaşma öncesinde konuşma yapan UBP İlçe Başkanı Nahit Öncü herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti...

Öncü, bayramların anlamının, küslüklerşn bittiği, tek yürek halinde hareket etmek olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ise, Ramazan Bayramı’nda dünyada yaşananlara dikkat çekerek, Filistin’de yaşanan olaylarda kadın, çocuk demeden yitirilen elli binin üzerinde can bulunduğuna vurgu yaptı...

Üstel, Kıbrıs Türk halkının da 1974 öncesi böylesi günleri yaşadığını anımsatarak “Kıbrıs Türk Halkının Yanında Anavatan Türkiye Oldu” dedi.

Anavatan Türkiye’nin varlığının Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını ifade eden Üstel, bu sayede kurulan devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti ve bunun da birlik beraberlikle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Üstel, Türkiye ile imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde 21 Milyar gibi bir kaynak aktarımı sağlandığını belirterek, bu sayede tüm altyapı çalışmalarının yapılacağını açıkladı; destek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti...

Ülkede, Güney Kıbrıs tarafından oynanmak istenen bir takım oyunların varlığına da dikkat çeken Üstel, birlik beraberlik içinde, tek yürek olarak bugünlerin de atlatılacağını kaydetti.

Üstel bayramlaşma ziyaretine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini de sundu.