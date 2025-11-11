Bunlar da ilginizi çekebilir

Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor; yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum"

"Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Üstel'in ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

Başbakan Ünal Üstel , Azerbaycan–Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

