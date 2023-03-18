Şanlıurfa'da sel felaketi nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına gece gündüz aralıksız devam edilirken, hayati bir uyarı daha yapıldı. Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bu geceye dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa çevrelerinde tekrar hareketlilik başlıyor. Yerel süper hücre oluşumları var. Bu geceye dikkat etmeliyiz. Yerel ani oluşumlarla dolu, sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü gibi hadiselerle karşılaşabiliriz."

METEOROLOJİ SON HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.