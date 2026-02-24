Girne ve Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır paketler halinde 28 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, R.G. (E-48) ile S.T.’nin (K-47) bulundukları araç içerisinde ve akabinde farklı konumlarda yapılan aramalarda bulunan maddeler emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Dipkarpaz’da 20 yaşındaki genç tutuklandı

Dipkarpaz-Zafer Burnu anayolu üzerinde de dün Dipkarpaz Polis Karakolu ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen E.Ş.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.